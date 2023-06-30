بمشاركة 62 مركزا تجاريا.. الداخلية تطلق فعالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، فعالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بمشاركة 62 مركزا تجاريا و1805 مطاعم وكيانات صناعية، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد ، لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.





ويشارك فى الفعالية نحو 62 مركزا تجاريا، و44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرعا، و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 824 فرعا، و55 كيانا صناعيا بإجمالى 632 فرعا؛ وذلك بإجمالى 1805 محلات بجميع أنحاء الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 20 يونيو الجارى، تنظيم فعالية يوم 30 يونيو الجارى، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد ، التى أطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنسيق مع عدد من المراكز التجارية، والمطاعم، والكيانات الصناعية، لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

ولفتت الداخلية الى أن المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية، ستشهد العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأكدت فى الوقت ذاته، استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد)، والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافيين، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.. والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1348 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام؛ وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين؛ وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية، وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، والمطاعم، ومحال الحلويات، لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.