السيسى: «30 يونيو» كان عنوانا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. وقال الرئيس السيسى: "شعب مصر الأبى، إن الصمود الذى أظهرتموه خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة ستظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة، واحتار الكثيرون عن منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التى لا تلين التى نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلى إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالى الثمن دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هى الأعتى والأشرس، وقدم رجالهم أرواحهم فداء كى يعيش الوطن ويزدهر".

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