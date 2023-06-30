الرئيس السيسى: هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن حجم التحديات التى واجهها الشعب المصرى منذ عام 2011 غرس فى نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص، فقد عايش وذاق معنى التهديد لضياع الوطن والخوف على الأهل والأبناء وضياع الرزق والمقدرات، مؤكدا أنه يؤمن أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة المتقدمة.





جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. وقال الرئيس السيسى: "أؤمن بأن هذا الجيل الذى نقل مصر بجهده وصبره من الفوضى والقلق إلى الاستقرار والأمن، قادر على إتمام تجربته التنموية الشاملة التى تشهد تقدما سريعا يطول كل شبر من أنحاء الوطن من البنية التحتية والطرق والنقل والتجارة التى تشهد ثورة حقيقية تؤهل مصر لمصاف الدول المتقدمة، من الطاقة الكهربائية والغاز والبترول والطاقة المتجددة والخضراء، إلى استصلاح الأراضى بمساحات ليس لها مثيل فى تاريخ مصر، إلى الصحة والتعليم وهم شغلنا الشاغل، من خلال القضاء على أمراض طالما أوجعت المصريين، وإنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر فى مصر، مرورا بتطوير المناطق غير الأمنة وغير المخططة إنقاذا للملايين من أهالينا من واقع لا يليق بهم ولا بمصر، إلى إنشاء مدن جديدة متطورة فى جميع أنحاء الجمهورية لحل أزمة التكدس السكانى ورفع جودة الحياة للمصريين، وصولا للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى".

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