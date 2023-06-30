ما هي حقيقة رحيل الشناوى وديانج عن الأهلي في الميركاتو الصيفي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يونيو 2023 10:28 صباحاً - كشف مسئولو النادى الأهلى حقيقة رحيل محمد الشناوى حارس مرمى الفريق والمالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الانباء التي أشارت لوجود عروض ضخمة مادياً للحصول على خدمات الثنائى مع نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر في الأهلى فى تصريحات خاصة: «لم نتلق أي عرض للحصول على خدمات الشناوى وديانج في الصيف، لم يصلنا سوى عرض رسمي وحيد للحصول على خدمات حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق من الوكرة القطري، بخلاف ذلك لاننظر للتقارير الإعلامية التي أشارت لوجود عروض مغرية للاعبين أخرين بالفريق».

وتابع المصدر: «طالما لم يصل الأهلي عرض رسمي لانستطيع التحدث عن رحيل أي لاعب».

ويشارك الشناوى بصفة أساسية في عرين الأهلى ونجح في قيادة المارد الأحمر للتتويج بكافة الألقاب المحلية والأفريقية هذا الموسم فيما يشارك أليو ديانج في معظم مباريات المارد الأحمر ومع رحيل زميله حمدى فتحى لصفوف الوكرة القطري تبدو حظوظه قوية في الظهور بالتشكيل الاساسى بالموسم الجديد.