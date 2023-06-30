أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - جدد الرئيس عبد الفتاح السيسى العهد مع الشعب المصرى، على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وأن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التى تهدى المسيرة والمسار.





ويستعرض دوت الخليج أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، فى الإنفوجراف التالى: وتابع: أقول لكم إن حجم التحديات الهائلة التى قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار، الانتصار بالمضى بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء، على طريق تحسين وأحوال حياة الناس، وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدنى وشباب ونساء، لتجتمع كل مكونات الوطن فى منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذى طالما راود المصريين، حلم التقدم والنهوض بالوطن، حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة فى جميع المجالات.

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