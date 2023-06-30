

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث الرسمى فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر اليوم الجمعة: "احتفالا بذكراها العاشرة، نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو، تلك الملحمة الخالدة التى خرج فيها الشعب المصرى فى مشهد تاريخى ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره، فكانت انتصارا لهويته الوطنية المتجذرة فى عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية: ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة رسم فيها الشعب إرادة مسيرته ومصيره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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