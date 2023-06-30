أخبار مصرية

الرئيس السيسي: صمود المصريون منذ ثورة 30 يونيو سيظل محل لدراسة المفكرين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يونيو 2023 11:25 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصمود الذي أظهره المصريين خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة سيظل محل لدراسة المفكرين والباحثين.

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو:"كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة".

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "احتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، والتي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه تقسم وشبح حرب أهلية إلى دولة قوية ينعم أهلها بالاستقرار".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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