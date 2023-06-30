السيسى: شعب مصر ضرب أروع مثال للانتماء والارتباط بالوطن فى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": لقد ضرب الشعب المصرى فى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالا فى الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".

وتابع: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادى العاملة والناجزة فى جميع الميادين".



وأضاف: "وإننى أجدد العهد معكم فى هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدا عن ما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها فى شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائما وأبدا طريق الخير والصواب".