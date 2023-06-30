أزمات شهدتها مصر بسبب حكم الجماعة الإرهابية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أبرز المشاكل التى تعرضت لها مصر خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

ونجحت الشعب المصرى فى القضاء على حكم الجماعة الإرهابية من خلال ثورة 30 يونيو.

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