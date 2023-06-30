شيخ الأزهر يهنئ السيسى والشعب المصرى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى؛ بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات.





ودعا الأزهر الشريف - فى بيان اليوم الجمعة - أبناء الوطن إلى استمرار التكاتف والتعاون والتلاحم الشعبى، والاصطفاف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية، وبذل المزيد من الجهد والمثابرة والعمل؛ لتحقيق نهضة الوطن وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار.

كما دعا الله (عز وجل) أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يقيها كل مكروه وسوء، وأن يجعلها واحة للأمن والأمان، وأن يهيئ لشعبها كل سبل القوة والرخاء والسلام والاستقرار.

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