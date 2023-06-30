مشهد هيرجعك بالزمن.. خطط الإخوان للفوز بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

واستعرض الفيلم مشاهد حقيقة أعادتنا بالزمن قبل 10 أعوام من الآن، ترصد تهديد ووعيد جماعة الإخوان الإرهابية للشعب المصري بالإنصياع لأوامرهم.
الفيلم مدته 23 دقيقة، ويدور حول "العمارة" التي تعانى من العديد من المشاكل، بعد إقالة رئيس اتحاد الملاك، ، فيقرر "ثابت" و"راغب" الانتخاب لرئاسة الاتحاد بسبب وعوده المزيفة، وبعد الفوز ساءت أحوال العمارة بشدة.
ويرصد الفيلم بعض الاسقاطات السياسية، حول جماعة الإخوان الإرهابية وإرهابهم للمصريين فى هذه الفترة، وصولا إلى اتحاد جميع أطياف الشعب المصرى ضدهم وهو ما نجحت بسببه ثورة 30 يونيو المجيدة.
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