السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التى قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما فى حب الوطن، والدفاع عنه، وتقديم الغالى والنفيس لحمايته من قوى الشر والإرهاب". وتابعت: "حفظ الله مصر وشعبها وأدام عزها واستقرارها، وكل عام وأنتم بخير".

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