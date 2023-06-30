التحديات المتوازية فى مصر خلال 10 سنوات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تواجه الدولة المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، وبالتحديد قبل ثورة 30 يونيو العديد من التحديات المختلفة، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة المصرية تواجه تحديات متوازية، واستطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى مواجهة والتعامل مع هذه التحديات فى مجال الطاقة والتعليم والصحة.





جاء ذلك فى فيديو نشرته قناة "dmc" على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال الرئيس السيسى: عام 2011 كان حاسما وكاشفا، كادت مصر أن تضيع، ومحدش نجى إلا مصر، لو اتكلمت التحديات المتوازية، يعنى إيه متوازية، ما فيش تحدى قبل تحدى، التحديات كلها على خط واحد، مفيش أولويات لده انى اخد ده واسيب ده، ما ينفعش تتساب، لازم أجابه كل التحديات .

وتابع الرئيس السيسى: التحدى الأول للدولة المصرية بعد عام 2011 كان حالة التشرذم والتفكك وفقد الأمل واليأس لكل المصريين، ودى مش وليدة 2011، ده منهج اتعمل على مصر بفكر معين علشان الدولة لما تقع هتبقى فى أيديهم، الدولة لما بتقع مبترجعش، ومصر رجعت ليه، دى إرادة ربنا.

وأكمل الرئيس السيسى عن كيفية مواجهة التحديات: كان عندى مشكلة كهرباء وطاقة وغاز وبوتاجاز.. قطاع الكهرباء فى مصر تكلف 1.8 تريليون جنيه، هو ما كانش فيه مشكلة كهرباء فى مصر؟!، المتابع يقول صرفتوا فلوس كتير فى البنية الأساسية والمشروعات القومية، هو أنا كان عندى فرصة؟!، والكلام ده قولته لوزير الكهرباء، فى 2014، مشكلة الكهرباء تتحل فى سنة علشان البلد ما تخربش وتضيع .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الوضع بعد عام 2011 كان صعبا للغاية، مضيفا: حالة الفوضى اللى حصلت فى 2011 كلفت مصر 450 مليار دولار فى دولة ظروفها الاقتصادية مش قوية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تطوير قطاع النقل تكلف 2 تريليون جنيه، متابعا: ده معناه أن فيه قطاع والقطاع مؤهل يشتغل يخدم 105 ملايين ومستثمرين؟!، الكلام ده ينطبق على تحديات أخرى كثيرة، متابعا: اللى بقول عليه قطاعات نشتغل عليها ونتحرك فيها فى سياق ونسوق واحد.. كان لابد أنى اتعامل.. كل دولة المفروض المسئولين أدرى بثقافة وممارسات شعبها، ويضع الحلول التى تتناسب مع الطبيعة.. اللى ينفع عندى ممكن ما ينفعش عندى.. كل بلد لها خصوصيتها.

وعن جودة التعليم، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تحتاج إلى 250 مليار دولار لتطوير منظومة التعليم.. كل طالب بيتعلم محتاج 10 آلاف دولار.. والرقم ده مش عندى.. وفيه التزامات تجاه المواطن وأطفالى وأحفادى.. جودة التعليم تحدى.. جودة الصحة العامة تحدى .

وأضاف الرئيس السيسى: سعيت إلى الحل بالمبادرات.. بالأفكار.. اللى ظروفه صعبة يفكر.. إحنا عايشين كتحدى على شريط ضيق من أسوان للإسكندرية من 150 سنة.. الشريط المحاذى للنيل.. كان مناسب أيام محمد على من 150 سنة.. كان عدد السكان 4 ملايين.. مبقاش مناسب لما بقينا 82 مليونا.. ده عمل تحدى كبير.. فى العشوائيات والتخطيط العمرانى.. وتحدى فى التنمية العمرانية .

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن قدرات الدولة المصرية، قائلا: أنا عاوز ربط كهربائى مع السعودية واليونان وإيطاليا والسودان وليبيا.. هل أنا مؤهل؟.. قبل كده مكنتش جاهز.. أنا حاليا جاهز.. بقولها بكل تواضع.. مكنشى ينفع أقول دى قبل كده ، متابعا: أنا بحقق المطالب دى.. المسار ده معايا.. مستعد تتحمل التكلفة والتبعات هى دى القضية والحكاية.. اللى ظروفها الاقتصادية مش قوية.. هل ممكن تأجيل الطاقة لمدة 10 سنوات.. وبعدين تقولى جاهز لاستقبال مستثمرين.. وبالتالى لن أكون جاهزا للربط الكهربائى لدول الجوار .