إدارة الحوار الوطنى تهنئ السيسى والشعب بذكرى 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الحوار الوطنى فى بيان لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل لمن ضحى وحمل روحه فداء للوطن، وكانت بداية لعهد جديد مع الاستقرار والتنمية وبناء الحاضر والمستقبل.
وأكدت إدارة الحوار الوطنى، أن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب.
ووجهت إدارة الحوار الوطنى التحية لكل من ساهم فى صنع الثورة المجيدة متمنيين الرفعة ومزيد من التقدم لمصر الحبيبة.
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