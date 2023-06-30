جدة - نرمين السيد - تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، مع الفيلم التسجيلى "العمارة" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنواتها المختلفة، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.





ورصد الفيلم الوعود الكاذبة لجماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمهم، وفى إسقاط على الأوضاع السياسية قبل ثورة 30 يونيو. ناقش فيلم العمارة، الأزمات والمشاكل التى دارت داخلها، واستحواذ "ثابت" و"راغب" بعد إقالة رئيس اتحاد العمارة، وبسبب وعودهم المزيفة فازوا برئاسة الاتحاد، وبعد الفوز ساءت أحوال العمارة بشدة، وهو الأمر الذى جعل جميع سكان العمارة يتحدوا ضدهم على الرغم من تهديداتهم وجلب أنصارهم أمام العمارة لتخويفهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثورة 30 يونيو.. «العمارة» والوعود الوهمية لجماعة الإخوان (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.