مفتى الجمهورية يكشف فى "نظرة" اليوم.. لماذا يرفض الإسلام الدولة الدينية؟

جدة - نرمين السيد - ما بين الدين والسياسة والدولة الوطنية وانتهازية الجماعة الإرهابية، تدور حلقة نظرة اليوم الجمعة مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والذى يكشف فى حواره مع الإعلامى حمدى رزق والذى سيذاع فى السابعة مساءً على قناة "صدى البلد" حقيقة خوارج هذا العصر الذين استغلوا الدين فى الأغراض السياسة ويتحدث عن مقاصد الدولة الوطنية التى حققتها ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 التى أنقذت مصر من حرب أهلية.





مفتى الجمهورية يكشف أيضا سر كراهية الجماعات المتطرفة لفكرة الدولة الوطنية وإصرارهم على هدمها.

ويتحدث بالأدلة عن أسباب رفض الإسلام للدولة الدينية والاستغلال السياسى للدين ولماذا يعتبر حب الأوطان جزء من الإيمان.

ويجيب عن السؤال المهم .. لماذا يلفظ الأزهر جماعة الإخوان منذ ظهرت؟

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