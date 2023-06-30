حتى لا ننسى.. هكذا كانت مصر تحت حكم الإخوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الفيلم الأحداث الصعبة التى مر بها الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو، وبسبب سطوتهم وفساد حكمهم احتشدت المصريين فى الميادين والشوارع بالملايين ونادوا بعزل محمد مرسى وإسقاط الجماعة الإرهابية. ويحتفل المصريين، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه اليوم بأنها كانت عنوانا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التى لا تفرق، والشاملة للشعب كله دون تمييز أو اقتسام.

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