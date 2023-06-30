ثورة 30 يونيو.. قبح الإخوان فى مواجهة غضب المصريين بعد أول 100 من حكمهم

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة نشرت القناة الوثائقية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" فيديو يوضح مواجهة جماعة الإخوان الجميع بقبح مكشوف للمصريين، إذ حاولت إسكات كل الأصوات الغاضبة بعد أول 100 يوم خالية من الإنجاز بعد توليها مقاليد الحكم.
وفى سياق متصل، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.
وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": لقد ضرب الشعب المصرى فى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالا فى الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود".
وتابع: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادى العاملة والناجزة فى جميع الميادين".
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