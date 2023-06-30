ثورة 30 يونيو.. حصار الصحافة والإعلام فى عهد الإخوان (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - تناول الفيلم الوثائقى "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر" الذى عرضته القناة الوثائقية عبر شاشتها احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو عددا من الأحداث السياسية المهمة التى شهدتها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.





ومن بين هذه الأحداث التى شهدتها البلاد حصار الجماعة الإرهلبية للصحافة والإعلام، خاصة بعدما قرروا نقل اعتصامهم من الميادين إلى مدينة الإنتاج الإعلامى.

وشهد الفيلم شهادات لكل من الكاتب الصحفى محمود مسلم، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، والكاتب والناقد عصام زكريا، والكاتب الصحفى عزت إبراهيم.

يذكر أن القناة الوثائقية، عرضت اليوم فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أنهت حكم الجماعة الإرهابية.

الفيلم تدور مدته فى 50 دقيقة، ويضم عددا من الشهادات التاريخية من شخصيات عامة ومتخصصين فى مجالات مختلفة لرصد الأحداث التى سبقت 30 يونيو ومهدت الطريقة للثورة المجيدة.