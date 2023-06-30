ثورة 30 يونيو.. حصار الإخوان للمحكمة الدستورية العليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رصد فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر" الذى أذاعته القناة الوثائقية بالتزامن مع احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، السلبيات الكبيرة التى أحدثها النظام الإخوانى خلال فترة حكمه فى البلاد.





وتناول الفيلم الوثائقى مشاهد حصار جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية العليا، وتهديدهم للسلطات القضائية والتنفيذية فى مصر بالفوضى والخراب. وتناول الفيلم شهادات لكل من المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين. يذكر أن القناة الوثائقية، عرضت اليوم فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أنهت حكم الجماعة الإرهابية. الفيلم تدور مدته فى 50 دقيقة، ويضم عددا من الشهادات التاريخية من شخصيات عامة ومتخصصين فى مجالات مختلفة لرصد الأحداث التى سبقت 30 يونيو ومهدت الطريقة للثورة المجيدة.

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