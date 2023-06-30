ثورة 30 يونيو.. هيمنة الإخوان لطبخ وثيقة الدستور (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - رصد فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، الذى عرضته القناة الوثائقية عبر شاشتها، هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية على زمام الأمور فى مصر قبل 30 يونيو بما فيها طبخ وثيقة الدستور، بما يخدم مصالحهم فقط.





وتناول الفيلم الانتقادات الواسعة التى تلقتها جماعة الإخوان، بسبب هيمنتها على اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما اعتبر دستوريون وناشطون من شباب الثورة ان الدستورالمقبل هو دستور «اخواني» بامتياز، وهو الأمر الذى رفضه جموع الشعب.

واستعرض الفيلم شهادات لكل من طارق الخولى عضو مجلس النواب وأحد مؤسسى حركة 6 أبريل، وفؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمكاتب الصحفى عزت إبراهيم.

يذكر أن القناة الوثائقية، عرضت اليوم فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أنهت حكم الجماعة الإرهابية.

الفيلم تدور مدته فى 50 دقيقة، ويضم عددا من الشهادات التاريخية من شخصيات عامة ومتخصصين فى مجالات مختلفة لرصد الأحداث التى سبقت 30 يونيو ومهدت الطريقة للثورة المجيدة.