جدة - نرمين السيد - استعرضت القناة الوثائقية فى فيلمها التسجيلي "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، بالتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، أحداث قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، ومقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف.





ورصد الفيلم شهادات لكل من محمد عبدالعزيز أحد مؤسسى حركة تمرد، والكاتب الصحفى عصام زكريا والكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم. يذكر أن القناة الوثائقية، عرضت اليوم فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أنهت حكم الجماعة الإرهابية. الفيلم تدور مدته فى 50 دقيقة، ويضم عددا من الشهادات التاريخية من شخصيات عامة ومتخصصين فى مجالات مختلفة لرصد الأحداث التى سبقت 30 يونيو ومهدت الطريقة للثورة المجيدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثورة 30 يونيو.. قبح الإخوان ومقتل الصحفى الحسينى أبو ضيف (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.