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ثورة 30 يونيو.. أخونة المؤسسات الحكومية فى مصر (فيديو) 

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أحمد رمضان 2023-06-30 15:19 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استعرض الفيلم التسجيلى "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، الذى عرضته القناة الوثائقية عبر شاشتها، بالتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، مظاهر أخونة الجماعة الإرهابية للمؤسسات الحكومية فى مصر. 

وتناول الفيلم شهادات هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق والدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطى عام 2012، بعد قرارهما الرحيل من مناصبهم احتجاجا على أخونة أجهزة الدولة.

يذكر أن القناة الوثائقية، عرضت اليوم فيلم "30 يونيو.. ثورة إنقاذ مصر"، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أنهت حكم الجماعة الإرهابية.

الفيلم تدور مدته فى 50 دقيقة، ويضم عددا من الشهادات التاريخية من شخصيات عامة ومتخصصين فى مجالات مختلفة لرصد الأحداث التى سبقت 30 يونيو ومهدت الطريقة للثورة المجيدة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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