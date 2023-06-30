ثورة 30 يونيو.. الإخوان الهاربون من السجون يمسكون مقاليد السلطة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبهذه المناسبة نشرت القناة الوثائقية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" فيديو يوضح وصول جماعة الإخوان إلى سُدة الحكم لأول مرة فى 24 يونيو 2012، وقياداتها الهاربون من السجون وأمسكوا بمقاليد السلطة. وفى سياق متصل، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو. وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": لقد ضرب الشعب المصرى فى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثالا فى الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود". وتابع: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادى العاملة والناجزة فى جميع الميادين".

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