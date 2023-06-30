القومى للمرأة ينهئ الرئيس والشعب بالذكرى العاشرة لـثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقالت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسى - فى بيان اليوم الجمعة - "سوف يذكر التاريخ دائما بأن ثورة 30 يونيو هى ثورة تصحيح المسار فى ملف تمكين المرأة المصرية، حيث فتحت لها عصرًا ذهبيًا أصبحت تحلم فيه المرأة دون حواجز، وتعمل دون كلل لثقتها التى ليس لها حدود فى رئيس وقائد عظيم يشعِرنا جميعا بالفخر بأننا مصريات.. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية".

وأضافت "أن ثورة 30 يونيو أكدت على مدى عظمة المصريين ووحدتهم فقد وقفوا نساء ورجال وشباب، يدا بيد للتصدى لكل من يكنون العداء لهذا الوطن الحبيب".

وأكدت أن الأجيال القادمة من الفتيات لن تنسى دور نساء هذا الجيل اللاتى وقفن حائط صد أمام فكر جماعة الإخوان التى تعمدت إقصاءها من جميع مظاهر المشاركة فى الحياة السياسية والعامة.

وأشارت مايا مرسى إلى أن إدراك المرأة المصرية لهذا الخطر مبكراً والذى لا يهدد مصيرها فقط، ولكن يهدد الوطن أجمع كان سببا فى انتفاضتها وخروجها لتنادى بحقوقها وحقوق أبناء وبنات وطنها.. وتابعت قائلة "هنيئا للمرأة المصرية كل ما تحقق وما سيتحقق فى القريب العاجل، حفظ الله مصر وشعبها وأدامها شامخة عزيزة غالية".

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