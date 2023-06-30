رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولى (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولى، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك فى إطار الزيارات الميدانية والمستمرة لرئيس هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو المجيدة وموسم الإجازات الصيفية 2023، ومتابعة سير العمل وخطة الطوارئ والتشغيل بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ميدانيا.

وشملت الجولة، تفقد الدكتور أحمد السبكى، مستشفى شرم الشيخ الدولى، والأقسام المختلفة بالمستشفى من الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والصيدليات، وغيرها من الأقسام لمتابعة انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبى بمختلف التخصصات الطبية وفقا لخطة الطوارئ والتشغيل بالمستشفى لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وحرص الدكتور أحمد السبكى، خلال الجولة، على تفقد الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، والإطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، بالإضافة إلى الإطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجى للمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وأكياس الدم ومشتقاته بالمستشفى.

وحرص السبكى، على الاجتماع مع الأطقم الطبية والإدارية للوقوف على احتياجات لأى دعم مركزى لاستمرار تنفيذ خطة التأمين الطبى والطوارئ والتشغيل على أعلى مستوى، كما اطمئن على انعقاد غرفة إدارة الأزمات بمحافظات التأمين الصحى الشامل على مدار الساعة، والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية لضمان التعامل الفورى مع أى أزمات أو أحداث طارئة، وكذلك التنسيق الكامل مع غرفة أزمات وزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.

وأكد أهمية مستشفى شرم الشيخ الدولى، باعتبارها صرحا طبيا يستقبل العديد من المرضى المصريين والدوليين، ولافتا إلى أنها أول مستشفى مصرى تحصل على الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، علاوة على نجاحها فى الحصول على الاعتماد الدولى للجودة فى الرعاية الصحية JCI، واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية، والجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبى فئة المستشفيات الخضراء، فضلا عن النجاح الذى حققته المستشفى فى التأمين الطبى للحدث الأكبر عالميا فى 2022 مؤتمر المناخ COP27.

وشدد على أهمية تطبيق خطة التأمين الطبى للاحتفالات والطوارئ والتشغيل على أعلى مستوى، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفورى مع أى أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الاحتفالات والإجازات الصيفية، ومؤكدا على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وكافة المتعاملين بمعايير عالمية.