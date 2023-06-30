الجيزة.. تحرير 96 محضرا للذبح فى الشوارع وجمع جلود الأضاحى بدون تصريح

واطلع المحافظ، على نتائج الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية لليوم الثالث والتى أسفرت عن تحرير 96 محضر سواء للذبح فى الشوارع أو لسيارات ومواطنين يقومون بجمع ونقل جلود الأضاحى دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من مديرية الطب البيطرى وبالمخالفة للقرارات الصادرة فى ذلك الشأن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وجاء مركز أوسيم فى المقدمة بضبط 21 حالة ذبح بالشوارع وحى بولاق الدكرور 52 حالة جمع لجلود الأضاحى.
وأكد محافظ الجيزة، أن مجازر المحافظة البالغ عددها 21 مجزرا موزعين بجميع قطاعات المحافظة تستقبل أى أضاحى على مدار اليوم طوال أيام العيد وذلك تحت إشراف بيطرى بعيدا عن الذبح بالشوارع وأمام المنازل والأماكن العامة، وذلك بهدف الحد من هذه الظاهرة لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذلك للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى لعدم تصريف المخلفات بها.
كما تابع نتائج الحملات التموينية فى ثالث أيام عيد الأضحى، والتى اسفرت عن تحرير 35 محضرا لمخابز لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز والتلاعب فى الأرصدة والغلق.
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