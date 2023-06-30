30 يونيو.. 10 سنوات للأزهر فى مواجهة الفكر المتطرف

جدة - نرمين السيد - ولعل أبرز الشواهد على ذلك، هو وقوف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مع إرادة الشعب فى الثلاثين من يونيو ودعمه للثورة، وتكريس جهوده ومن خلفه علماء الأزهر وطلابه ومنتسبيه لدعم القيادة السياسية والعبور بمصر إلى بر الأمان.

ولم يكتف الأزهر بذلك، بل اتخذ الكثير من الخطوات والإجراءات للحفاظ على مكتسبات الشعب وثورته، وأصدر العديد من البيانات الوطنية التى دعمت عمليات الاستقرار والدعوة إلى الحفاظ على الوطن وصيانة مقدراته، لا سيما فى ظل دعوات العنف والإرهاب التى تعرضت لها مصر فى أعقاب الثورة، حتى جاء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليكون الأزهر خير معين وخير سند فى دعم عمليات التطوير والبناء لمؤسسات الدولة، والتصدى لمحاولات نشر الفكر المتطرف وزعزعة استقرار الوطن، إذ كان أكثر ما يؤرق الدولة المصرية هو الإرهاب الذى حاول أن يعبث بأمنها واستقرارها، لولا رجال مخلصين تصدوا له بكل ما أوتوا من قوة وضحوا بالغالى والنفيس.

ولم يقف الأزهر مكتوف الأيدى أمام الإرهاب الأسود، فاتخذ العديد من الخطوات الإجرائية السريعة لمواجهة هذا الخطر الداهم، بدأت بتوجيه شيوخه وعلمائه رجالا ونساء فى قوافل دعوية للتحذير من الأخطار التى تحيق بمصرنا الحبيبية، وبيان أهمية الحفاظ على النسيج الوطنى والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، وعدم الاستماع للأفكار الهدامة التى تقف وراءها أياد خبيثة وأجندات خارجية لا هدف لها سوى نشر التطرف والإرهاب على أرض مصر.

كما سخر الأزهر كافة قطاعاته الأخرى للتصدى لدعوات التطرف من خلال المؤتمرات والندوات والإدانة وتحريم سفك الدماء والنزول للشباب فى المقاهى ومحطات المترو، ومراكز الشباب للرد على تساؤلاتهم وبيان حقيقة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التى تسعى جماعات الإرهاب لغرسها فى عقولهم متخذين من الدين ستارا لنشر تلك الأفكار بينهم، علاوة على ذلك اعتمد الأزهر استراتيجية جديدة للوصول للشباب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى، وأنشأ مرصد الأزهر، ومركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، للقضاء على فوضى الفتاوى، والذى يعمل على مدار اليوم، ليكون هو ومرصد الأزهر الذى يعمل بـ 13 لغة أجنبية حية فضلا عن العربية، عين الأزهر الناظرة على العالم، حيث يقوم من خلالهما بقراءة وتتبع ما يتم نشره بهذه اللغات عن الإسلام والمسلمين مع التركيز على ما ينشره المتطرفون من أفكار ومفاهيم مغلوطة، ومتابعة ما يحدث فى العالم من مستجدات وقضايا، ويعمل على رصدها ومتابعتها وتحليلها أولا بأول والرد عليها بموضوعية وحيادية لنشر الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام ووسطيته ومن ثم مجابهة الفكر المنحرف والمتطرف وتفكيكه لتحصين الشباب من مختلف الأعمار من الوقوع فريسة فى براثنه.

كما أنشأ أيضا "وحدة بيان" لتفكيك الأفكار المشوهة لتعاليم الإسلام، ومجابهة للفكر اللا دينى، ليسد الطريق أمام محاولات نشر الأفكار المتطرفة والمضللة عن حقيقة الدين بين شباب، ليسطر بذلك ملحمة جديدة من ملاحم الدفاع عن الوطن بالقول والفعل فى فترة من أصعب فتراته.

ومع تزايد دعوات الإرهاب والتطرف عالميا، خرج الأزهر للعالم، وعقد مؤتمرا دوليا فى عام 2014 للتحذير من خطره بحضور قادة وزعماء الأديان وبمشاركة ممثلى 120 دولة وممثلين عن جميع المذاهب الإسلامية والطوائف المسيحية، للتأكيد على دور العلماء والمؤسسات الدينية فى مواجهة الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم التى حرفها المتطرفون كمفهوم الدولة الإسلامية والخلافة والحاكمية والجهاد والتكفير، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التى تؤدى إلى انتشارهما، وبيان أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمى، وترسيخ مفهومى المواطنة والتعايش السلمى وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعى.

وفى أغسطس من العام 2015 عقد الأزهر الملتقى الدولى الأول للشباب المسلم والمسيحى فى القاهرة حضره 40 شابا وفتاة من 15 دولة، ناقش فيه دور الأديان فى بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال مجموعة محاضرات وورش عمل لوضع أسس حقيقية لمشاركة شبابية فعالة فى بناء السلام، وركز المؤتمر على قيم المواطنة والتعايش المشترك، وآليات تفعيل مشاركة الشباب المجتمعية وبناء عدالة اجتماعية فى مجتمعاتهم، إضافة إلى الخطاب الدينى وأثره فى خلق التوتر والعنف أو الوفاق والسلام.

وفى عام 2016، اعتمد الأزهر استراتيجية للإصلاح والتجديد وإحياء الأروقة وأكاديمية عالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وذلك فى مؤتمر صحفى عالمى، وأعلن شيخ الأزهر حينها عن استراتيجية الأزهر الجديدة التى تضم "15" محورا ترتكز على تصحيح صورة الإسلام فى العالم والتعريف بتعاليمه السمحة، كما أكد أن "الأزهر يقف بكل قوة إلى جوار مصر ويدعم بلا حدود هذا الوطن الأصيل، داعيا الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق آمال المصريين وأحلامهم"، ومشددا على أن الوحدة والتآلف وإعلاء المصلحة العليا هى طوق النجاة الوحيد.

وفى العام نفسه، تم إحياء "أروقة الأزهر الشريف" التى تعنى بتدريس العلوم الإسلامية وفق الطريقة الأزهرية الصحيحة، ومنها: رواق القرآن والقراءات القرآنية، ورواق العلوم العربية والشرعية، ورواق المتون العلمية، ورواق الفكر والثقافة، ورواق التدريب، والرواق الاجتماعى، ورواق الترجمة، ورواق الإعلام، ولا يخفى ما يقوم به الرواق الأزهرى فى نشر صحيح الدين والحد من استقطاب جماعات العنف والتطرف للشباب.

وفى عام 2019، تم إنشاء "أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى" داخل مصر وخارجها، حتى تسهم فى تجديد الخطاب الدينى، ونشر الفهم الوسطى للإسلام وذلك من خلال البرامج التدريبية التى تقدمها الأكاديمية للمتدربين والتى يشرف عليها نخبة من علماء الأزهر الشريف.

كما أنشأ بيت العائلة المصرية، والذى يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتناوب، والذى عمل منذ إنشائه على حفظ القيم ونشر السلام وحفظ النسيج الوطنى المصرى الأصيل، وتأكيد المواطنة والعمل معا من أجل مستقبل أفضل، والذى قطع الطريق أمام مشعلى الفتن، كما حافظ على الشخصية المصرية وصان هويتها.

وانطلاقا من دوره المجتمعى، سعى الأزهر الشريف لتشكيل لجنة مصالحات دائمة للقضاء على ظاهرة الثأر ووأد محاولات الفتنة واستطاعت إنهاء الخصومات الثأرية فى كل المحافظات المصرية، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، لتختفى معها ظاهرة الثأر رويدا رويدا.

وانطلاقا من رسالته العالمية لنشر قيم المحبة والتسامح والسلام والأخوة الإنسانية، عقد الأزهر الشريف العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية لترسيخ دور مصر الريادى ولنشر السلام ولمكافحة التطرف وبناء جسور السلام، والتى كان لها الأثر فى ترسيخ دور مصر فى قيادتها وتصدرها للقضايا العالمية، وأسهمت تلك المؤتمرات والندوات فى تجديد الفكر الدينى وناقشت المفاهيم المغلوطة، مثل مؤتمر " الحرية والمواطنة..التنوع والتكامل" بمشاركة 50 دولة فى عام "2017م"، ومؤتمر "الأزهر العالمى للسلام" بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم فى عام "2017م"، "منتدى شباب صناع السلام" فى عام "2018م" بمشاركة 25 شابا من أوروبا، قامت باختيارهم أسقفية كانتربرى بلندن، و25 شابا من العالم العربى، قام باختيارهم الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين من عدة دول عربية، مع الحرص على تنوع مشاربهم الدينية والتعليمية والثقافية؛ بما يعكس ثراء الشرق وتعدد جذوره الفكرية والثقافية، و"مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس" فى عام "2018م" بمشاركة ممثلين عن 86 دولة من مختلف قارات العالم ، وندوة "الإسلام والغرب تنوع وتكامل" فى عام "2018م بحضور دولى رفيع المستوى يضم 13 رئيسا ورئيس وزراء سابقين من قارتى آسيا وأوروبا، إضافة إلى نخبة من القيادات الدينية والفكرية والشخصيات العامة من مختلف دول العالم.