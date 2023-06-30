وزارة العمل: قرارات السيسى فى عيد العمال امتداد لثقافة ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير وزارة العمل أصدرته اليوم "الجمعة" تحت عنوان "بالأرقام.. دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل"، بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس السيسى خلال الفترة "2014 - 2023" وبمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة، حيث أصدر الرئيس 10 قرارات وتوجيهات خلال احتفالات عيد العمال فى مايو الماضى.

وذكرت الوزارة - فى تقريرها - أن القرارات شملت توجيه الرئيس وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والالتزام بالنسبة المقررة قانونا" 5%" لتشغيل الأشخاص ذوى الهمم.

كما شملت التوجيهات دراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل وإعادة طرحه للحوار على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع المعايير الدولية، وسرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين بمجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وتضمنت القرارات أيضا إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب، وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا.

وأوضحت الوزارة - فى تقريرها - أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية فى مؤتمر العمل الدولى 2023 من جانب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يعد شهادة دولية على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لتعزيز علاقات العمل، كما أن استجابة مجلس الوزارة منذ أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لمطلب تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى "العمل" عزز من ثقافة الدولة المصرية نحو الحوار والتعاون مع كافة أطراف العملية الإنتاجية.

وتابعت أن التقرير ترجم تلك المعلومات لأرقام بشأن انخفاض نسب البطالة وحماية ورعاية العمال فى الداخل والخارج والعمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الهمم بسوق العمل وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ومساندة الشركات المتعثرة بدفع أجور عمالها حتى تتعافى وغيرها من المعلومات الموثقة التى ترصد 9 سنوات من النهوض بملف استراتيجى وسيادى كملف العمل.

وفيما يخص تراجع نسبة البطالة، أوضح التقرير أنه خلال الفترة المذكورة "2014-2023"، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7.1% فى عام 2023، وتوفير فرص عمل بالداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف التى تعلن عنها كل 15 يوما وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص فى كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وشركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط.

وأوضحت أنها بمجال التشغيل بالداخل تم تشغيل 3 ملايين و32 ألفا و567 شابا وفتاة، خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة فى مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، كما تم تشغيل 3 ملايين و547 ألفا و51 عاملا بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى، حيث تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالى فى بلدان بعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى.

وتابعت أن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال التى تجاوزت المليارين و105 ملايين جنيه مصرى خلال 9 سنوات، وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومنصة معلومات سوق العمل ووحدة ما قبل المغادرة؛ تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة بهذا الملف.

كما قامت الوزارة خلال الفترة ذاتها بالترخيص لـ225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل بالخارج وتجديد ترخيص 1207 شركات أخرى، وإلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون؛ ليصبح إجمالى عدد الشركات المرخصة 1440 شركة، كما تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج.

كما انتهت الوزارة من إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.

وفيما يتعلق بالتدريب المهنى، أشار التقرير إلى أن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل، وتستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة لتواصل عملها فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرى مصر، حيث نجحت الوزارة فى إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة بتكلفة مالية تقدر بـ97 مليونا و513 ألفا و103 جنيهات.

كما تم الانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة لـ 34 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاق 27 وحدة منهم فى قرى ونجوع 27 محافظة بتكلفة بلغت 54 مليون جنيه، وجارى الاستعداد لإطلاق 7 وحدات تدريبية جديدة للتدريب على مهن صيانة الحاسب الآلى والمحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة.

وأضاف أنه يجرى العمل داخل مقر الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة 5 وحدات لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، واعتمادها بالخطة التدريبية لعام 2022-2023 أبرزها تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلى، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعى، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية والخياطة والتطريز والطهى.

وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم، وإعادة إحياء تلك الوحدات بعد تهالكها منذ تسعينيات القرن الماضى، وتمت عملية التطوير بصورة كاملة بأيدى عمال الوزارة بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بالديوان العام.

كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهجا تدريبيا عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى والصناعى، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية" على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية، ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن صيانة أجهزة الاستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.

وتابعت الوزارة - فى تقريرها - أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا بكل قرية مستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا؛ لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" باتخاذ الإجراءات الاحترازية وبهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب، وتقوم الوزارة بتكريم المتفوقين الثلاث الأوائل بكل دورة تدريبية، بمنحهم ماكينة خياطة، وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص ليدر عليه دخلا جديدا لتوفير "حياة كريمة" لهم.

وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة العمل إلى 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منهم 38 مركزا ثابتا فى 25 محافظة، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة نفذوا 334 ورشة فى المراكز الثابتة، وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لـ 200 ورشة حتى الآن بسعة تدريبية لـ5070 متدربا.

وأكدت أن عدد المدربين المعينين 243 مدربا، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 49 مهنة وعدد الخرجين 88 ألفا 335 متدربا خلال الفترة المذكورة، كما تم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى المسار الوظيفى، وتم تطوير منظومة قياس مستوى المهارة بإنشاء وحدة طباعة مركزية بديوان عام الوزارة ليتم ميكنة وطباعة شهادات قياس مستوى المهارة بعلامة مائية تمهيدا لإطلاق الخدمة على منصة "مصر الرقمية " لتبسيط الإجراءات على العمال وسرعة حصولهم على الخدمة.

كما تم تطوير اللوائح المنظمة لتراخيص وعمل مراكز التدريب الخاصة لمواكبة التطورات التى طرأت على منظومة التدريب والمعايير الدولية لإنشاء مراكز التدريب، وتم الانتهاء من تحديث ورش التبريد والتكييف فى مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة من حيث المناهج التدريبية، وتجهيزات الورش، وتدريب المدربين، وتعديل معايير قياس مستوى المهارة للمهن ذات الصلة بمجال التبريد والتكييف، وذلك فى إطار البرنامج المصرى لحماية طبقة الأوزون، والذى يهدف إلى وقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتحول لاستخدام بدائل صديقة للبيئة فى قطاعات التكييف والتبريد ومواد العزل الحرارى.

كما تم دمج برامج ريادة الأعمال ضمن برامج التدريب المهنى بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة المتميزين من خريجى مراكز التدريب فى الحصول على تمويل من الجهاز لإقامة المشروعات، وتم الانتهاء من تنفيذ برامج توأمة مع الجامعات التطبيقية العالمية ومعاهد التعليم التطبيقى.

يشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل له دور إستراتيجى كواحد من أبرز أذرع الدولة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وفى تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى،فضلا عن دعم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها وأنه منذ تأسيس الصندوق عام 2003 وحتى الآن، أنفق 159 مليونا و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".

وفيما يتعلق بالاهتمام بذوى الهمم.. ذكرت الوزارة - فى تقريرها - أنه تم تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجى وتوجيه رئاسى واجب التنفيذ، فقد أطلق الرئيس السيسى على عام 2018 عام ذوى الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018.. ووجه الرئيس وزارة العمل إلى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل.

وتابعت أنه منذ أيام قليلة أعلنت وزارة العمل تعيين 6 آلاف و744 من ذوى الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية خلال الفترة من أول يناير حتى أول مايو 2023، كما أعلنت مناقشة كافة القرارات والتكليفات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال كلمته فى احتفال مصر بعيد العمال العالمى، وجاء خلال آخر اجتماع لوزير العمل حسن شحاتة مع مديرى مديريات العمل بالمحافظات الـ27، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسى للوزارة بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل، فإن المديريات مستمرة فى سياسة "الحصر والتدريب والتشغيل".

ولفتت إلى أنه تم خلال الـ6 أشهر الماضية بحصر 14 ألفا و117 منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها على 20 عاملا والتى بلغت 23 ألفا و645 منشأة، حيث يعمل فيها 2 مليون و109 آلاف و820 عاملا، وفقا لبيانات هيئة التأمينات الاجتماعية.. موضحة أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوى الهمم فى هذه المنشآت التى تم حصرها يبلغ 103 آلاف و843 عاملا، وأن المعين منهم فقط 58 ألفا و652 عاملا، وأن المتبقى استيفائه للتعيين يبلغ 29 ألفا و473 عاملا، وأكدت أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميا مع المنشآت وتستكمل عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل.

وفى إطار متصل، أكد وزير العمل أهمية الاستمرار فى تقديم الخدمات لذوى الهمم فى المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم فى تلك المنشآت، فالدولة قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوى الهمم منها إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتشغيل 28,244 من ذوى الهمم خلال 9 سنوات.

كما شملت الإجراءات إطلاق الوزارة لمبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل، وتنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال، وقامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم، وبمجال توعية ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفاد منها 3457 شخصا من ذوى الهمم، والتفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة لذوى الإعاقة بصفة مستمرة، وتم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ذكرت الوزارة - فى تقريرها - أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التى أولتها دولة 30 يونيو اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى مباشرة وصريحة فى تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس "كورونا"، ففى عيد العمال الماضى وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل بكافة المحافظات بهدف التوسع فى قاعدة بياناتها وتقديم خدمات أكثر لها.

وأوضحت أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 ألف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى، وتسعى الوزارة لوصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية، إذ تم صرف 4 مليارات و586 مليون جنيه منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من تداعيات "كورونا".

كما تم استخراج 237 ألفا و237 بوليصة تأمين لهم بتكلفة 15 مليون جنيه حتى الآن تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى والوفاة، واستخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان لها بتكلفة تقترب من 25 مليون جنيه، كما تم تشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى.

وأشار التقرير إلى أنه بتوجيه وقرار من وزير العمل تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف لإحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم 304 لسنة 2022 وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذى القرار.

كما تم تقديم آليات محكمة ودقيقة لدعم وتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كافة الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها؛ تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية جارى التنسيق مع البنوك والجهات ذات الصلة لإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وأشارت إلى أن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الصحية خلال الفترة ذاتها 25 مليون جنيه، وأن هناك 10 ملايين و470 ألفا و670 جنيها تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة لـ 93 ألفا و988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253 ألفا و718 وثيقة تأمين تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم.

كما تشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضى 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلا عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبى للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.

وفيما يتعلق بصندوق الطوارئ، أشار التقرير إلى أن وزارة العمل صرفت من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار و600 مليون جنيه خلال 9 سنوات منها مليار و532 جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملا.

وحول الإصلاح التشريعى، أوضحت وزارة العمل - فى تقريرها بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو - أن الدولة اهتمت بملف تشريعات العمل؛ للاستمرار فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.

وتابعت أنه تم إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حاليا على مجلس النواب، بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الآمان الوظيفى والمزيد من الاستثمار؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.

كما أن الوزارة بصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون، وتم إرسال نسخة من المشروع لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

كما تم إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس، وإصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال بمجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.

وأشارت إلى إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، وإصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية، وإصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.

كما تم إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وإصدار القرار الوزارى رقم "1" لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف لتحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، وإصدار القرار الوزارى رقم "35" لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

ولففت الوزارة - فى تقريرها - إلى إصدار القرار الوزارى رقم "78" لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل، وإصدار القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها، وإصدار القرار الوزارى رقم "44" لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، وإصدار القرار الوزارى رقم "215" لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وإصدار القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام للاتفاقيات الجماعية.

كما تم إصدار القرار الوزارى رقم "227" لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، وإصدار القرار الوزارى رقم "22" لسنة 2023 بشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم، وإصدار القرار الوزارى رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهنى وتطوير مستوياته، وإصدار القرار الوزارى رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهنى.

كما تم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بمجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى بمشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى لتوقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.

وفيما يتعلق بالالتزامات الدولية، أشارت الوزارة - فى تقريرها - إلى ما أحرزته مصر فى مجال العمل على المستوى الدولى، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، لافتة إلى توجيه الرئيس السيسى لوزارة العمل فى عيد العمال مطلع مايو الماضى للتأكيد على اهتمام دولة 30 يونيو منذ انطلاقها بهذه المعايير، موضحة أن النتيجة كانت إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023 والمعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء"، خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.

وأوضحت أن الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف أشادت بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية ، وعلى الشكاوى الموجهة ضد الدولة المصرية، فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد على 1873 منظمة نقابية لدورتى "2018-2022" - "2022-2026" أسفرت عن فوز 18 ألف عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد على 100 منظمة نقابية جديدة، وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت.

كما حرصت الدولة على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية بالصناعات التصديرية "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر"، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات بمجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال "2018 - 2025"، والعمل على تنفيذها.

وأشارت الوزارة إلى أنه استمرارا لامتثال دولة 30 يونيو لمعايير العمل الدولية، حرصت الدولة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع أزمة شركة "ديزنى"، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018 ، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة "WGI"، سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير.

كما شارك 40 مصنعا فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020 على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين، كما أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز بملف الحريات النقابية، وتم تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وفقا للقانون الجديد.

كما تم تعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" والذى تم تدشينه فى مارس 2020، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعى والحرية النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2020 ، وتهدف لتسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أى عقبات، تقف أمام الكيانات الراغبة فى التسجيل لتنفيذ المكون الأول من المشروع.. كما تم تقديم المساعدة الفنية بهدف تبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها، وأطلقت مصر دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية ،ووافقت على اتفاقية العمل البحرى بما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وحول العمالة الأجنبية، أشارت الوزارة - فى تقريرها - إلى أن الدولة عملت من خلال وزارة العمل على ضبط العمالة الأجنبية بمصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، واتخذت عدة إجراءات من بينها إصدار القرارات الوزارية اللازمة لضبط العمالة الأجنبية وإحكام الرقابة عليها وتحديد فئاتها، ومدد الخبرة اللازمة وتدريب مساعدين مصريين.

وأضافت أن الإيرادات السنوية المحصلة من رسوم استخراج تراخيص عمل الأجانب زادت من 28 مليون جنيه فى عام 2014 إلى 211 مليون جنيه عام 2022 بزيادة بلغت ثمانية أضعاف خلال ثمانية أعوام، بجانب زيادة التصريح المؤقت لمدة عام بدلا من ستة أشهر فى المشروعات القومية، وتم إصدار تعليمات لمديريات القوى العاملة والمكاتب التابعة للوزارة للقيام بذلك، والتوافق مع الجهات المعنية والهيئة العامة للاستثمار على منح تراخيص عمل لمدة ثلاث سنوات لفئات أصحاب العمل من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذين ومديرى الفروع الذين تم حرمانهم من الحصول على إقامة مستثمر وفقا للضوابط الجديدة فى قانون الاستثمار.

كما تم التوافق مع الجهات المعنية على أن تكون الموافقات اللازمة لترخيص عمل الأجنبى لأول عام وتجدد فى العام الثالث بدلا من تجديدها سنويا، مما يساعد على سرعة إصدار التراخيص، والاتفاق بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر وذلك بهدف الحصر الدقيق لجميع فئات الأجانب ومتابعة موقفهم الفعلى داخل البلاد، كما يقوم جهاز التفتيش بالوزارة والمديريات بالتفتيش على المنشآت ورصد أية تجاوزات تتعلق بتنظيم عمل الأجانب وموافاة الوزارة بتقارير دورية فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بسياسات التطوير، أكدت الوزارة أنها مستمرة فى سياساتها نحو المزيد من تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ومتابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والعمل على الحد من حوادث بيئة العمل والتقليل من مخاطرها وتأمين كافة المنشآت، والاستمرار فى تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال دور وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة برئاسة وزير القوى العاملة ولها 27 وحدة فرعية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

كما تستمر الوزارة فى تعزيز استقرار علاقات العمل ومراقبة تنفيذ أحكام القانون ومتابعة النزاعات بمواقع العمل وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت للتحقق من تطبيق أحكام القانون فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ عدد من المبادرات لتوفير بيئة عمل آمنة والحد من المخاطر، ورفع كفاءة سوق العمل وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، وضبط ملف العمالة الأجنبية فى مصر وتسهيل حصول المستثمرين على الإقامة بقصد العمل، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، بجانب الاهتمام بملف الرقمنة والتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى من خلال الاستمرار فى تطوير البنية التحتية الرقمية.