وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية - فى نص البرقية - "يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بخالص تقديرى بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، وأن أتقدم لفخامتكم بأسمى وأرق التهانى القلبية، ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطنى الذى قام به رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم". وأضاف "لقد خرج الشعب المصرى العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة مساندين ومؤازرين بعضهم البعض؛ ليصنع واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم العربى وتاريخ مصرنا الغالية.. داعيا أن يعيدها الله على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة، ويرفع من شأن مصرنا الحبيبة بجهود فخامتكم وجهود أبنائها المخلصين لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين أمال أبناء مصر فى ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام".

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