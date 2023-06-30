جدة - نرمين السيد - ووزع رجال الشرطة، الهدايا وأعلام مصر على المارة ومستقلى السيارات، بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية. وقالت سيدة: "إحلى حاجة حصلت فى مصر 30 يونيو"، فى حين قال آخر: "ربنا يخليلنا السيسى ومصر، وعيد سعيد على مصر، وتحيا مصر"، وقالت أخرى: "بنقول للسيسى استمر وإحنا معاك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوزيع الهدايا.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بثورة 30 يونيو (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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