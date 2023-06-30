أتلتيكو مدريد يعلن تغيير شعار النادى بدءًا من الغد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يونيو 2023 06:30 مساءً - أعلن نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، تغيير شعار النادى بدءًا من غدٍ، السبت الموافق من 1 يوليو 2024، بناءً على عملية تصويت، شارك فيها 77690 عضو من النادى بنسبة 56٪ من الأعضاء.

وقال النادى في بيان رسمي اليوم الجمعة: "سيغير أتلتيكو مدريد شعاره بدءا من موسم 2024-25، واختار غالبية الأعضاء الـ 77690 الذين شاركوا في التصويت العودة إلى الشعار السابق ، والذي سيمثل النادي مرة أخرى اعتبارًا من 1 يوليو 2024."

وأوضح النادى في بيانه أن أتلتيكو سيعود إلى الشعار القديم بعدما تم تعديله إلى الشعار الحالي في فبراير 2018، وسيكون موسم 2022/2023 هو الأخير بهذا الشعار.

شعار أتلتيكو مدريد

وكان نادى أتلتيكو مدريد الإسبانى، استخدم العديد من الشعارات على مدار تاريخه الطويل الممتد منذ 1903، حيث تم تأسيسه فى أبريل من عام 1903، وكانت جميعها ترمز إلى العاصمة "مدريد".

ووصل عدد شعارات أتلتيكو 11 شعارا، بوجود دب يحاول تسلق شجرة فراولة فى الجزء العلوى مع وجود 7 نجوم حوله مع اختلاف شكل التصميم.

شعارات أتلتيكو مدريد