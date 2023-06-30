الشرطة تشارك المواطنين احتفالات 30 يونيو بتوزيع الهدايا بالشوارع.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يونيو 2023 06:30 مساءً - شاركت الداخلية المواطنين الاحتفالات بذكرى 30 يونيو بالشوارع، من خلال توزيع الهدايا عليهم، فيما عبر المواطنون عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لجهود التنمية التى يقودها بالبلاد.

وبعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، جاء بالتهنئة: فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يُكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد.

وتابع: جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ والتعبير عن إرادة شعبية سعت نحو التخلص من دعاوى التفرقة.. والانطلاق نحو ترسيخ ثوابت الهوية المصرية.. ليسطر التاريخ أزهى مراحل النضال الوطنى فى البناء والتنمية والازدهار.. ويشهد العالم بأسره على تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته.. خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة تجسيداً لكفاح شعب أبى.. وانتصاراً لقيم الكرامة والعزة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وأنتم بخير".