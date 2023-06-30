فى ثالث أيام العيد.. زحام كبير على كورنيش النيل (صور)

جدة - نرمين السيد - وشهد كورنيش النيل، حالة ازدحام من قبل المواطنين الذين حرصوا على قضاء ثالث أيام العيد عليه، للاستمتاع بالأجواء الصيفية. وحرصت مجموعة من الأسر على التنزه بارتياد المراكب النيلية وسط جو يسوده الفرحة والبهجة.

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