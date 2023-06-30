إقبال كبير على حديقة الحيوان بالجيزة فى ثالث أيام العيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون، منذ الصباح الباكر على حديقة الحيوان بالجيزة، لقضاء ثالث أيام العيد، وسط اتخاذ الحديقة جميع الاستعدادات لراحة الزوار.

وتضم حديقة الحيوان بالجيزة،4281 نوعًا من الحيوانات والطيور والزواحف، منها أكثر من 3 آلاف نوع من الطيور، و369 نوعًا من الزواحف، وبقية السلالات من الثدييات، التى تعد أحد عناصر الجذب لزيارتها.