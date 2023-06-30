جدة - نرمين السيد - نظمت فنادق الغردقة، مهرجان الفوم فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الاحتفالات على الشواطئ، ولاقى ذلك إقبالا من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى، وسط تبادل التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وكشف نبيل حسين الخبير السياحى ومنظم فعاليات مهرجان الفوم بالغردقة، بأن الفنادق تحرص دائما على المشاركة فى الأعياد والمناسبات الاجتماعية، لافتا إلى أن ثالث أيام عيد الأضحى المبارك شهد الاحتفال بمهرجان الفوم. وأكد أن مهرجان الفوم لاقى إقبالا كبيرا على الشواطئ من نزلاء الفنادق، بمشاركة السائحين الأجانب الذين حرصوا على التفاعل والرقص على أنغام الموسيقى وتبادل التهانى مع المصريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى أن الفنادق دائما تحرص على إقامة الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال أسبوع العيد، تزامنا مع زيادة الحجوزات وإقبال كبير على فنادق الغردقة، والتى باتت وجهة سياحية لقضاء الإجازات والأعياد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال على مهرجان الفوم فى ثالث أيام عيد الأضحى بشواطئ الغردقة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.