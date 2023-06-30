مبادرات وبنية تحتية.. إنجازات قطاع الصحة خلال 9 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المشروعات التى شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى الآن بلغت 965 مشروعا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينهم 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49,91 مليار جنيه، بالإضافة إلى669 مشروع تطوير، بتكلفة 41,40 مليار جنيه.

وأضاف عبدالغفار أن مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة، تحت شعار 100 مليون صحة بدأت بالمبادرة الأم للقضاء على فيروس سى، حيث تم عمل مسح شمل 64 مليون مواطن، عقبه علاج 4 ملايين مواطن، ثم جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، وتم مسح 45 مليون طفل، وتحويل 1.5 مليون طفل للمتابعة والتقييم والعلاج، موضحا أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها فى خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% لتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى نجحت فى تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكر عن أورام الثدى، والعلاج بالمجان، محققة طفرة كبيرة، تمثلت فى ارتفاع نسبة اكتشاف المرض فى مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% اكتشاف للمرض فى مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة.

وتابع أن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، نجحت فى عمل المسح السمعى لـ 4.9 مليون طفل حديث الولادة، وقدمت العلاج الدوائى والفحوصات المتقدمة لـ 11 ألف طفل، إلى جانب تركيب سماعات لـ 9610 أطفال، وتبعتها مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، والتى فحصت 2 مليون سيدة حامل، وحولت 29 ألف سيدة للعلاج والمتابعة، لتأتى مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، التى تمكنت من فحص 32 مليون مواطن، ثم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، التى تمكنت من فحص 6 ملايين مواطن، وقامت بتحويل 3 ملايين حالة للمتابعة والعلاج.

وقال عبدالغفار إنه استكمالا للمبادرات الرئاسية، جاءت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتى أدرجت فى برنامجها متابعة 116 ألف حالة، وصرفت العلاج لـ 2000 حالة، مضيفا أن المبادرات الرئاسية تضمنت مبادرة رعاية كبار السن، والتى تمكنت من مسح 740 ألف مواطن من كبار السن، وأحالت 34 ألف مواطن للمتابعة والعلاج.

وأشار عبدالغفار إلى أنه فى إطار سعى الدولة المصرية إلى الوصول لأجيال خالية من الأمراض، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة، وتم مسح 287 ألف طفل حديث الولادة فى الحضانات، وكذلك مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، حيث تم مسح 283 ألف مواطن ومواطنة من المقبلين على الزواج.

واستطرد عبدالغفارأن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة، والتدخلات الجراحية العاجلة، جاءت لتخفيف معاناة انتظار المرضى، والتى أجرت ما يقارب الـ 2 مليون تدخل جراحى، لتأتى أحدث مبادرات رئيس الجمهورية، مستهدفة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية "رئة -بروستاتا- قولون- عنق الرحم" والتى تمكنت من فحص ما يقارب 5 آلاف مواطن فى أول 4 أيام تشغيل للمبادرة، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية فى قطاع الصحة، حققت نجاحا ملموسا، تمثل فى ارتفاع متوسط عمر الفرد من 69.8 إلى 71.8 عاما، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 17 حالة لكل 100 ألف أم، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة إلى 10.02 لكل 1000 مولود.

وكشف عبدالغفار عن ارتفاع عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة عام 2023، فيما ارتفع عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوى فى نفس الفترة من 276 مركزا، يضم 5489 ماكينة، إلى 396 مركزا يضم 12639 ماكينة، مضيفا أن عدد وحدات الرعاية الأولية بلغ 5421 وحدة، يجرى تطويرهم، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة ، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير 1115 وحدة، تم إنهاء العمل فى 475 وحدة منهم، بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ90%.

ولفت عبدالغفار إلى أن منظومة التأمين الصحى، حظيت باهتمام كبير، بين عامى 2014 إلى 2023 تمثل فى تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات، بتكلفة 841 مليونا و935 ألفا و578 جنيها، كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحيا من 50 مليونا و194 ألفا و67 مواطنا منتفعا، إلى 53 مليونا و731 ألفا و815 مواطنا منتفعا، فضلا عن 15 مليونا و279 ألفا و912 مواطنا من الفئات الجديدة التى تم إدراجها تحت مظلة التأمين شملت "الفلاحين والعمال، أصحاب الأعمال، سائقى التاكسى والميكروباص، فئات العمالة غير منتظمة من الصيادين، أعضاء النقابات المهنية، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات وعمال النقل والشحن".

وأضاف عبدالغفار أن الدولة المصرية عملت على تطوير الخدمات الصحية فى سيناء ومدن القناة "شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية" فى الفترة من 2014 حتى مارس 2023، تمهيدا لإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، حيث بلغ عدد المستشفيات المنشآة حديثا والمطورة 50 مستشفى، وعدد المراكز والوحدات الصحية المنشآة حديثا والمطورة إلى 154 وحدة ومركز، فيما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسئولة عن الخدمة الطبية فى التأمين الصحى الشامل، بتقديم 6.5 مليون خدمة طبية منذ تدشين المنظومة بكل من محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وبلغ عدد العمليات الجراحية 82.436، كما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير عدد 801, 3 برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة 13,617 من عاملين الهيئة العامة للرعاية الصحية فى المجالات الصحية والإدارية.

وأردف عبدالغفار أن أعمال التحديث والتطوير طالت هيئة الإسعاف المصرية، برفع كفاءة 204 سيارات نمطية، وإنشاء المقر الرئيسى للهيئة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 أفدنة، لاستيعاب عدد الموظفين العاملين بالهيئة، وتم تطوير 118 وحدة إسعاف، كمرحلة أولى بجميع المحافظات، كما تم إنشاء 8 أبراج اتصالات، وتطوير ورفع كفاءة 9 أبراج على مستوى المحافظات، وتوريد 813 عربة إسعاف مجهزة وحديثة لتقديم خدمة إسعافية متميزة، و11 لانش إسعاف نهرى، وإنشاء غرفة التحكم فى البلاغات الإسعافية الرئيسية والاحتياطية لإدارة "أنظمة البلاغات، أنظمة الأطقم الإسعافية، أنظمة السيارات والمعدات الخاصه بها" وبلغ عدد تمركزات الإسعاف فى المحافظات 1972 تمركزا، بينما بلغ عدد السيارات المزودة بجهاز تنفس صناعى 538 سيارة، تدعمها 1841 أسطوانة أكسجين، فيما تم تجهيز 96 سيارة بحضانات متنقلة، و89 جهاز تنفس صناعى للأطفال المبتسرين، وجارى توريد 50 حضانة جديدة.

واستطرد عبدالغفار، أن فترة حكم الرئيس السيسى، تضمنت إدراج اختبارات جديدة فى معامل وزارة الصحة، ومنها البرنامج القومى للكشف لمبكر عن مسببات الإعاقة فى الأطفال حديثى الولادة، بجانب الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية، لجميع المواليد، ليصبح إجمالى عدد الاختبارات نحو 5 ملايين اختبار سنويا ، كما تم إنشاء معمل التمثيل الغذائى لعمل الاختبارات التأكيدية واختبارات المتابعة الخاصة بمرض فينيل كيتونيوريا للأطفال حديثى الولادة لجميع المواليد وفقا للبرنامج القومى.

وأضاف أن المعامل المركزية توسعت فى مجالات التشخيص البكتريولوجى، لضمان سلامة المياه من الميكروبات الممرضة، إلى جانب التوسع فى مجالات التشخيص الهرمونى والعقاقير والسموم فى الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وقال إنه خلال جائحة فيروس كورونا، تم فحص 3 مليين عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، كما تم إجراء التتابع الجينى لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لإكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس كورونا الوافدة إلى البلاد، كما تم توزيع أكثر من 100 جهاز سريع لفحص كورونا "ID NOW" فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحى.

وتابع أن الوزارة وفرت 5.5 مليون جرعة من لقاح السحائى الثنائى لتطعيم الصفوف الأولى من المراحل "الحضانة – الإبتدائى – الإعدادى – الثانوى" كما تم توفير 7 ملايين جرعة من لقاح الثنائى كبار لتطعيم الفئات المستهدفه من الصفوف "الثانى والرابع من المرحلة الابتدائية" وتوفير 6 ملايين جرعة من لقاح السحائى الرباعى لتطعيم المسافرين، ما خفض معدل الإصابة بمرض الالتهاب السحائى الوبائى إلى 0.003 لكل 100.000 نسمة.

ولفت عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة نفذت حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، وكذلك حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.