قرى مصر فى 10 سنوات من التهميش إلى حياة كريمة (فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - نجحت مبادرة حياة كريمة، منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى لها فى يناير 2019، فى تحقيق العديد من الإنجازات والتى أصبحت شاهدا على حرص الدولة المصرية على تحقيق حياة كريمة لجميع المصريين.





ويستعرض دوت الخليج، فى الفيديو جراف التالى أبرز إنجازات حياة كريمة: المبادرة التى انطلقت فى عدد من القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية كان لها صدى واسع النطاق، ليس فقط على المحيط المحلى والإقليمى، ولكنه انتقل إلى الدولى، فرأينا العديد من المؤسسات الدولة التى تشيد بما تحقق على أرض الواقع.

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