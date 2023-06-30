مزمار بلدى وأناشيد وطنية.. الغردقة تحتفل بذكرى 30 يونيو (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت فنادق الغردقة اليوم الجمعة احتفالية فى ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحات الأجانب حاملين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسى و التفاعل مع الأناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي التى الهبت حماس الجميع وسط تصفيق السائحين الأجانب والرقص فى جو من البهجة والسرور.





أشار علاء الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم احتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة أن الاحتفال على الشواطى بمشاركة العاملين بالقطاع السياحى السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ما يقرب من 22 جنسية أجنبية من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا و هولندا وسويسرا وايطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا فى جو يدعو للفخر بذكرى النصر وعظمة مصر.

ومن جانبه قال إيهاب السيد مدير عام فندق سياحى المنظم الاحتفال بالغردقة فى بيان صحفى، أن الاستقرار الذى تنعم به مصر انعكس على السياحة فى الفترة الأخيرة والتى وصلت 100‪ %بالمائة وذلك ناتج طبيعى المجهودات التى تبذلها الدولة فى فى المساعى لفتح أسواق سياحية جديدة مشيرا إلى أن الثلاثين من يونيو هى المنبع الرئيسى لجميع الإنجازات التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى أثرت بشكل إيجابى على القطاع السياحى وفتح اسواق جديده لم تكن موجودة من قبل الثورة

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