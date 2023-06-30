بالأرقام.. إنجازات حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز إنجازات حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا:- وتسعى مؤسسة حياة كريمة، إلى رفع مستوى حياة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا بتوفير الخدمات "الصحية - التعليمية .. وغيرها"، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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