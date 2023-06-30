حزن وذهول.. مشاهد من جنازة المخرج إيهاب أبو زيد (صور)

جدة - نرمين السيد - شيعت اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع جنازة المخرج إيهاب أبو زيد، بعد الصلاة عليه وسط حزن شديد خيم على أسرته ومحبيه وأصدقائه الإعلاميين والصحفيين.





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