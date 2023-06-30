رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفى دهب الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية لمستشفى دهب الجديدة، المقرر عملها تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق المنظومة.





وتفقد الدكتور أحمد السبكى، أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمستشفى دهب الجديدة، مشيرا إلى أن المستشفى ستكون نقلة نوعية فى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى مدينة دهب بجنوب سيناء، ولافتا إلى أنها ستقدم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأعلى جودة تماشيا مع رؤية الهيئة ومستهدفاتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر بمعايير عالمية.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: نستهدف التوسع فى أعداد مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء مثال مستشفيات "سانت كاترين، طابا، دهب"، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافى لتكون أكثر جذبا للسياحة العلاجية، وتنمية مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك فى مصر"، ولتشجيع الاستثمار الصحى فى مصر، وتعزيز النمو الاقتصادى بها.

وقام الدكتور أحمد السبكى، خلال جولته الميدانية، أيضا بتفقد الخدمات المقدمة بمركز طب أسرة دهب التابع لهيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء خلال فترة الإجازات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو المجيدة، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ترتكز على 23 مركز ووحدة طب أسرة بالإضافة إلى 8 مستشفيات، ولافتا إلى أن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها بالمنظومة بجنوب سيناء بلغت أكثر من 2 مليار جنيه.

وأكد السبكى، امتلاك هيئة الرعاية الصحية كثير من الأدوات التى تضمن تقديم خدمات ورعاية صحية متقدمة، علاوة على فتح الأبواب أمامها للمنافسة فى أسواق السياحة العلاجية بإمكانية علاج عدد كبير من الوافدين الراغبين فى العلاج من دول أفريقيا والمنطقة بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميا.