أهالي بين السرايات يروون معاناتهم مع اعتصام الإرهابية 2013 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة الحياة تقريرا ولقاءات مع أهالي بين السرايات بشأن معاناتهم مع اعتصام الإخوان 2013



جدة - نرمين السيد - عرضت قناة الحياة تقريرا ولقاءات مع أهالي بين السرايات بشأن معاناتهم مع اعتصام الإخوان 2013 وعرض الأهالي معاناتهم مع اعتصام الجماعة الإرهابية، وتعرضهم للترويع وأعمال العنف خلال المسيرات وفترات الاعتصام.

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