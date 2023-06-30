احتفالات فى شوارع غزة بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يتضمن لقطات من احتفال الأهالى فى شوارع غزة بفلسطين، بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.



جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يتضمن لقطات من احتفال الأهالى فى شوارع غزة بفلسطين، بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو. وجابت مسيرة من السيارات تحمل الأعلام المصرية شوارع غزة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وسط فرحة غامرة من المواطنين.

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