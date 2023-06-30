100 يوم صحة تقدم أكثر من 51 ألف خدمة فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - قدمت حملة "100 يوم صحة" خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجمالى 51 ألفًا و709 خدمات، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى فى إجمالى الخدمات المقدمة، وذلك بـ 8 آلاف و903 خدمات، تليها الدقهلية بـ 6 آلاف و186 خدمة.





جاء ذلك خلال التقرير المفصل، الذى تلقاه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين، خلال عملها، أمس الخميس، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار - فى بيان، اليوم الجمعة - أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5 آلاف و215 سيدة- فى أول زيارة- وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 859 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ 726 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 19 ألفًا و383 زيارة، تصدرتها الشرقية بـ 4 آلاف 575 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ 2995 زيارة.

ولفت المتحدث إلى أن حملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة لـ 661 طفلا، وجاءت المنيا فى الصدارة بـ 230 طفلا، تليها محافظة الدقهلية بفحص 60 طفلا.. كما قدمت 19 ألفًا و435 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3 آلاف و849 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ2626 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت، 1278 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 641 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ 267 خدمة، كما قدمت 753 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ186 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ90 خدمة.

وقدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 4 آلاف و982 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2704 استمارات، تليها محافظة البحيرة بـ1262 استمارة، كما قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لـ 33 ألفًا و609 من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا متحدث الصحة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة؛ للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن (15335).

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