إيبارشية سيناء تحتفل بشهداء ثورة 30 يونيو (صور)

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية سيناء الشمالية، بعشية عيد الشهيدين الأب القس مينا عبود والأب القس رافائيل موسى، فى كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية.





حيث صلى نيافته صلوات العشية، وتم تطييب أنبوبتين تحوى أجزاء من ملابس الشهيدين وعليها دمائهما الذكية، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية وحضور شعبى كثيف. يُذكر أن القس مينا عبود استشهد برصاص الإرهاب فى 6 يوليو 2013، والقس رافائيل موسى نال الشهادة بنفس رصاص الإرهاب فى 30 يونيو 2016. جدير بالذكر أن إيبارشية سيناء الشمالية قدمت 18 شهيدًا فى الفترة من عام 2013 وحتى 2021.

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