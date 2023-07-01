عرض حلقة المستشار خالد محجوب ببرنامج «الشاهد» الساعة 12

جدة - نرمين السيد - تعرض الحلقة الأولى من لقاء المستشار الدكتور خالد محجوب الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى تمام الساعة الثانية عشر اليوم، وذلك، نظرًا لظروف التغطية المباشرة عن ثورة 30 يونيو على قناة إكسترا نيوز.





وتعرض شهادة المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، فى ثلاث حلقات، يكشف خلالها كواليس قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وتفاصيل استدعائه لمأمور السجن وتعرضه للتهديدات، وكيف تدخل النائب العام الأسبق طلعت عبدالله لوقف نظر القضية بعد تورط الرئيس الراحل محمد مرسى وقيادات الإخوان. يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز. ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولى.

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