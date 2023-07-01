مصر للطيران تبدأ إطلاق جسرها لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

جدة - نرمين السيد - تبدأ شركة مصر للطيران الناقل الوطنى، فى إطلاق جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن اعتبارا من غدا السبت الموافق 1 يوليو 2023 وحتى 12 يوليو 2023.





يأتى ذلك بإجمالى 176 رحلة جوية بواقع 101 رحلة من جدة و75 رحلة من المدينة المنورة لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعى والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت. جدير بالذكر أن الرحلات الخاصة التى تسيرها الشركة الوطنية لعودة حجاج دولة فلسطين تبدأ من 9 يوليو وحتى 12 يوليو 2023، أما رحلات عودة حجاج باماكو بدولة مالى فتبدأ من 3 يوليو حتى 17 يوليو 2023.

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