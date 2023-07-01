غدا.. بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى بالغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول الثانوى العام، والثانوى الفنى، للطلبة الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022 / 2023، اعتبارا من غد السبت، حتى يوم الـ 25 من من شهر يوليو المقبل؛ وفقاً للتنسيق المعلن بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





وأشار وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - إلى أن رابط التقديم الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام والفنى هو: https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login.

وكان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، قد اعتمد تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوى (عام – خاص – خاص فندقى - الفنى ) للعام الدراسى 2023/ 2024، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك فى ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى المنقضى.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (237) درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص (175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص الفندقى (155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بمدارس التعليم الفنى بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

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