التعليم العالى: إدراج 55 دورية علمية مصرية بتصنيف كلاريفيت

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التعليم العالى - فى بيان اليوم - أنه تم تصنيف 8 مجلات ضمن الربع الأول للمجلات، و3 مجلات ضمن الربع الثانى، و10 مجلات ضمن الربع الثالث، و31 مجلة ضمن الربع الرابع فى التصنيف.. مؤكدا مواصلة العمل لتحسين تصنيف الجامعات ومؤسسات والبحث العلمى المصرية، ورفع ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية ذات الصلة، لافتا إلى دور بنك المعرفة المصرى البارز الذى ساهم بشكل كبير فى تطوير النشر العلمى الدولى.

ووجه الوزير الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق، على جهوده الكبيرة فى إنشاء بنك المعرفة المصرى، وكذا الشركاء والناشرين الدوليين لتعاونهم.

وكشف عن تصدر مجلة "الإسكندرية الهندسية" لنتائج هذا التصنيف، تلتها مجلة "البحوث المتقدمة"، ثم مجلة "عين شمس الهندسية"، كما شهد القطاع الهندسى والحاسبات ارتفاعا كبيرا فى معامل التأثير، فارتفعت معاملات التأثير للمجلات الثلاث الصادرة عن هذا القطاع وهى على النحو التالى: "مجلة هندسة الإسكندرية من 6.6 إلى 6.8 "، و"مجلة هندسة عين شمس من 4.79 إلى 6"، ومجلة "كلية حاسبات معلومات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة من 4.195 إلى 5.2".

وأكد وزير التعليم العالى تحقيق طفرة كبيرة فى عدد الدوريات ذات معامل التأثير التى يصدرها القطاع الطبى، وزيادة عدد الدوريات المدرجة بالتصنيف من دورية واحدة وهى "المجلة العربية للجهاز الهضمى" إلى 31 دورية طبية تشمل كافة المجالات، فضلا عن ظهور دورية واحدة فى قطاع الصيدلة، و"دوريتان" فى الطب البيطرى، وبذلك يعتبر القطاع الطبى هو القطاع الأكثر نشرا على مستوى النشر العلمى والأكثر تمثيلا فى التقرير.

وأشار إلى إدراج دورية "الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجى" وهى أول مجلة متخصصة فى العلوم البينية، وحصولها على معامل تأثير 3.5، لافتا إلى حصول مجلة "كاترينا للدراسات البيئية" على معامل تأثير؛ لتكون أول مجلة فى قطاع الدراسات البيئية، كما دخلت كل من "مجلة جامعة بنى سويف"، ودورية "البحوث المتقدمة - جامعة القاهرة" فى التصنيف ضمن الدوريات متعددة المجالات.

ولفت إلى ظهور الدوريات المصرية فى قطاع العلوم الاجتماعية لأول مرة ضمن التصنيف، فحصلت كل من مجلات "كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، و"دورية الدراسات التجارية لجامعة المستقبل" على معاملات تأثير، و"دورية واحدة" فى الآثار، كما تصدرت مجلة كلية الزراعة بجامعة عين شمس الترتيب السابع من 35 دورية على مستوى العالم، وكذا تم إدراج عدة مجلات متخصصة فى علوم البحار والمصايد.

وأوضح أن الدوريات المصرية التى تم إدراجها فى التصنيف تضم 17 دورية تصدرها الجامعات، و30 دورية تصدرها جمعيات علمية، و6 دوريات تصدرها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ودورية واحدة صادرة عن المراكز البحثية.

ومن جانبه.. قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إن مشروع تطوير وتدويل النشر العلمى المصرى تقوم به الشبكة القومية للمعلومات، ومركز الإعلام والتوثيق بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا منذ عام 2009، تحت إشراف رئيس الشبكة القومية آنذاك علا لورانس، ثم المهندس ماجد الصادق المشرف على الشبكة القومية للمعلومات، ورباب رشوان رئيس الإدارة المركزية للإعلام والتوثيق ومديرة المشروع، بمعاونة فريق العمل من الأكاديمية، وبالتعاون مع الناشرين الدوليين.

وأضاف انه تم توقيع عدة اتفاقيات أخرى المشروع فى عام 2018، وتم البدء فى إتاحة برنامج نشر الدوريات عن طريق بنك المعرفة المصرى منذ عام 2016.. موضحا أن عدد الاتفاقيات الدولية للأكاديمية يصل إلى 85 دورية، وتضم مبادرة النشر العلمى بالتعاون مع بنك المعرفة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

بدورها، قالت عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام والمدير التنفيذى لبنك المعرفة المصرى، إن الإدارة الحالية لبنك المعرفة تولى أهمية كبيرة ضمن خطة التطوير التى أعدتها الوزارة للعمل على تطوير بنك المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتدويل المجلات التى تصدر باللغة العربية، والإدارة الاقتصادية المتكاملة للمنظومة، والتأكيد على دور البنك فى رفع مكانة مصر فى مجال النشر العلمى على المستوى الدولى، مشيرة إلى أنه جار العمل على إدراج عدد أكبر من المجلات المصرية فى التصنيف.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن ترتيب الصدارة للدوريات داخل التصنيف يتم استنادا إلى عدد الاستشهادات للأبحاث المنشورة بتلك المجلات للأعوام من "2018 - 2022".

وأضاف أن تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية المختلفة يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفنى الذى تقدمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، وكذلك التدريب على النشر الدولى، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامعات من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليا فى عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت والتعاون مع بنك المعرفة المصرى.